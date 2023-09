Verkehrssicherheitsaktion der Polizei

Die Polizei plant Aktionen und Kontrollen in allen Stadtteilen. An verschiedenen Stellen wird geblitzt. Außerdem sind Lkw-Kontrollen vorgesehen. Darüber hinaus will die Polizei mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, zum Beispiel ab 14 Uhr vor dem Marktkauf in der Kabeler Straße. Eine besondere Aktion gibt es für Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse. Sie können mit einer Rauschbrille auf einem Go-Cart-Parcours fahren und live erleben, wie sich Alkohol und Drogen auf das eigene Fahrverhalten auswirken.