Blutspende mit Abstand

Blutspenden geht auch in Zeiten von Corona. Der Blutspendedienst an der Feithstraße versorgt von Hagen aus Arztpraxen und Krankenhäuser in der ganzen Region mit Spenden und Blutprodukten, etwa für die Behandlung von Krebspatienten.

© DRK Blutspendedienst West