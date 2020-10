Blutspenden 2020

Vom DRK-Blutspendedienst in Hagen aus wird die ganze Region versorgt. Blutspenden geht im Zentrum an der Feithstraße von Dienstags bis Freitags und an Sonntagen. Dabei wird natürlich auf die Hygiene- und Abstandsregeln geachtet. Vor der Blutspende wird zum Beispiel auch Fieber gemessen. Spenden dürfen gesunde Leute im Alter zwischen 18 und 68 Jahre.

Eine Übersicht über die Termine findet ihr auf: www.drk-blutspende.de/blutspendetermine