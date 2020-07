Blutspender gesucht

In den Ferien sollte man sich ruhig mal für eine halbe Stunde hinlegen. Die passenden Liegeflächen hat der DRK-Blutspendedienst. Das Zentrum an der Feithstraße ist während der Sommermonate auf regelmäßige Spenden angewiesen, nur so lässt sich der Bedarf an Blutprodukten in Arztpraxen und Krankenhäusern decken.

