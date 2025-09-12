Böllerschüsse zum Start ins Wochenende

Christoph Eversbusch, Besitzer und Betreiber der gleichnamigen Brennerei in Haspe, hatte im Jahr 2005 sechs alte Kanonen gefunden. Die stammten von dem Ur-Artillerieverein von 1895. Aus Interesse hat er sich damit beschäftigt, und so entstand der neue Artillerieverein als Brauchtumsverein. Wer immer die Kanonen benutzt, braucht einen Sprengstoffschein und eine Ausbildung an dem Gerät. Heute ab 17:00 Uhr werden sechs Schüsse abgefeuert.