Böllerschuss am Hasper Herbst zum Jubiläum
Veröffentlicht: Freitag, 12.09.2025 20:28
Der Artillerieverein Haspe feiert am Wochenende sein 20-jähriges Jubiläum. Hier gibt es die Infos!
Zur offiziellen Eröffnung des Hasper Herbstes am Freitag (12.09.25) haben die Mitglieder Böllerschüssen begleitet - ganz im Sinne ihres Mottos "Spaß am Rohr".
... sagt Rainer Bartelheim. Und geknallt hat es wirklich und zwar mit insgesamt sechs kräftigen Böllerschüssen. Seit der Wiedergründung im Jahr 2005 ist der Verein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Haspe.
Ja, und was bei jedem Fest nicht fehlen darf ist natürlich die Musik, das Essen und das Miteinander. Die Gründe, warum die Leute dahin gehen, sind verschieden...
Am Samstag (13.09.2025) wird um 14 Uhr der Hasper Löwe vom Verein gereinigt.