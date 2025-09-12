Böllerschuss am Hasper Herbst zum Jubiläum

Zur offiziellen Eröffnung des Hasper Herbstes am Freitag (12.09.25) haben die Mitglieder Böllerschüssen begleitet - ganz im Sinne ihres Mottos "Spaß am Rohr".

© Radio Hagen

... sagt Rainer Bartelheim. Und geknallt hat es wirklich und zwar mit insgesamt sechs kräftigen Böllerschüssen. Seit der Wiedergründung im Jahr 2005 ist der Verein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Haspe.

Ja, und was bei jedem Fest nicht fehlen darf ist natürlich die Musik, das Essen und das Miteinander. Die Gründe, warum die Leute dahin gehen, sind verschieden...

© Radio Hagen

Am Samstag (13.09.2025) wird um 14 Uhr der Hasper Löwe vom Verein gereinigt.