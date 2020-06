Böschungsbrand in Haspe

Das Feuer hatte sich auf 200 Metern Länge ausgebreitet. Ein Mann mit Zigarette hatte abgeascht und so den Brand ausgelöst. Durch die aktuelle Trockenheit kommt es in solchen Fällen schnell zu großflächigen Bränden. Die Straße Büddinghardt ist momentan in beide Richtungen gesperrt, Busse werden umgeleitet. Die Tillmannstraße ist im Bereich der Bahnhofsstation Hagen-Heubing gesperrt, da die Feuerwehr dort Schläuche verlegt hat.