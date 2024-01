Bohne in Wehringhausen

Der Unterstand war als Treffpunkt für Suchtkranke erdacht, das Konzept eines Miteinanders mit spielenden Kindern auf gleicher Fläche sei aber nicht gelungen. Die Szene soll künftig eine Anlaufstelle ganz in der Nähe in einem der Häuser an der Wehringhauser Straße bekommen.

Der neue Spielplatz ist auch Basis dafür, im Bereich der Bohne ein Alkoholverbot auszusprechen. Der Vorschlag geht nun weiter durch die Gremien. Die Umsetzung könnte bedeuten, dass die Stadt Fördergelder für die Bohne zurück zahlen muss.