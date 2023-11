Breckerfelder vor Gericht

Unter anderem geht es um räuberische Erpressung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Bedrohung. Der 47-Jährige soll verschiedene Leute angerufen und erpresst haben. Er forderte Geld, ansonsten würde er sie töten, verletzen oder foltern. Gezahlt hat aber niemand. Dazu soll er verschiedene Windschutzscheiben eingeworfen und in einem Elektrofachmarkt Bildschirme auf den Boden geworfen haben. Er hielt sich unbefugt in Wohnungen und Geschäftsräumen auf und soll auch im Sankt-Johannes-Hospital randaliert haben. Das Gericht prüft die Unterbringung in einer Psychiatrie.