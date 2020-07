Brennende Mülltonne

Gegen 2 Uhr bemerkten die beiden Anwohner, dass Rauch durch die Fenster in ihre Wohnungen kam. Sie riefen die Feuerwehr. Vor dem Haus stand eine Altpapiertonne komplett in Flammen. Das Gebäude wurde durch den Brand beschädigt: Ruß am Gebäude, gesprungene Fenster und ein Riss in der Fassade sind die Folgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas zur Brandursache sagen kann, soll sich bitte bei der Polizei melden (Nummer: 02331 9862066).