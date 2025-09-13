Navigation

Bruce Darnell: «Germany's Next Topmodel» ist total zeitgemäß

Veröffentlicht: Samstag, 13.09.2025 10:19

Bruce Darnell feiert die Neuerungen bei GNTM: Männer auf dem Laufsteg – und seine eigene Rückkehr? Da hält er sich bedeckt.

Berlin (dpa) - Model Bruce Darnell sieht Heidi Klums Castingshow «Germany's Next Topmodel» nicht aus der Zeit gefallen. Der Sender ProSieben hatte im Sommer die mittlerweile 20. Staffel des Formats ausgestrahlt. «Ich finde es total zeitgemäß», sagte Darnell dem Nachrichtenportal «Web.de News». «Das Tolle an dem Format ist, dass jetzt auch Männer dabei sind. Das finde ich toll, einfach wunderbar.»

Der gebürtige US-Amerikaner wurde bekannt als Model-Trainer («Die Handtasche muss lebendig sein!») in «Germany's Next Topmodel» - in der Jury sitzt er aber nicht mehr. Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr vorstellen könne, antwortete der 68-Jährige: «Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Wir werden sehen! Ich habe vor fast 20 Jahren bei der Show mitgemacht, also wer weiß? Es steht alles in den Sternen.»

