Sylvie Meis: Das sind die Warnsignale beim Männer-Dating

Veröffentlicht: Samstag, 13.09.2025 06:50

Die Partnersuche ist nicht einfach - und manchmal merkt man früh, dass es einfach nicht passt. Moderatorin Sylvie Meis kennt Anzeichen, bei denen man bei einem Date schnell das Weite suchen sollte.

Köln (dpa) - Model und Moderatorin Sylvie Meis («Love Island VIP») hat Warnsignale identifiziert, bei denen man beim Dating mit Männern misstrauisch werden sollte. «Ich finde schon, dass es Red Flags, also Warnsignale, beim Dating mit Männern gibt. Eins ist, wenn er dich am Anfang mit Nachrichten und Liebe überschüttet, dann aber plötzlich stumm wird und sich zurückzieht. Und dieses Spiel wiederholt», sagte die 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Dann müsse man das Gefühl haben, dass nur ein Spiel gespielt werde. «Das ist für mich eine riesige Red Flag», unterstrich Meis.

Eine andere sei, wenn man schon ganz am Anfang des Kennenlernens bemerke, dass gewisse Dinge einfach nicht stimmen können. «Wenn sich da schon Lügen einschleichen», sagte Meis. «Da sollte man am besten direkt abbrechen.» Der englische Begriff «Red Flag» bezeichnet Warnzeichen für potenziell problematisches Verhalten einer anderen Person.

Meis hat sich mittlerweile eine gewisse Expertise bei der Analyse von Dating-Verhalten erarbeitet. Ganz frisch ist eine neue Staffel der Show «Love Island VIP» bei RTLzwei angelaufen (immer donnerstags um 20.15 Uhr und sieben Tage vorab auf RTL+). Eine Gruppe bekannter Singles flirtet dabei in einer luxuriösen Villa. Meis führt als Moderatorin durch die Verpartnerungsshow. Sie selbst war von 2005 bis 2013 mit dem Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet. 2020 heiratete sie den Künstler Niclas Castello. 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt.

