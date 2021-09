Brücke in Priorei

Nach der Flutkatastrophe Mitte Juli steht die erste Brückenkonstruktion in Hagen wieder. Es geht um die Brücke Osemundstraße in Priorei, die die Wassermassen Mitte Juli völlig zerstört hatten. Der Epscheider Bach hatte sich damals in einen reißenden Strom verwandelt.

© Straßen.NRW