Brückenprüfungen an der A45

Die Arbeiten beginnen am Wochenende 22./23. Oktober, dann wird zwischen Hagen Süd und Lüdenscheid Nord im Richtung Frankfurt voll gesperrt, am Wochenende danach ist die Fahrtrichtung Dortmund dran. Letzte Sperrung für die Brückenprüfungen ist dann am 19. und 20. November. Autobahn Westfalen will die Arbeiten so schnell wie möglich erledigen und setzt deswegen zwei Brückenuntersichtgeräte ein. Während der Sperrungen gibt es Umleitungen, die betreffen auch die Stecken, die jetzt schon wegen der Sperrung der A45 Höhe Lüdenscheid stark belastet sind.