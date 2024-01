Brückensperrung auf A45-Umleitung

Lennebrücke in Nachrodt-Wiblingwerde gesperrt

Am Freitag hat sich herausgestellt, dass das Fundament der Lennebrücke in Nachrodt-Wiblingwerde durch das Hochwasser an Weihnachten stark beschädigt wurde. Deshalb musste die Brücke umgehend gesperrt werden. Autos und LKW kommen seitdem nicht mehr durch - für Fußgänger und Radfahrer wurde eine provisorische Pontonbrücke aufgebaut.

Straßen NRW verspricht schnelle Reparatur

Straßen NRW will die Brücke jetzt so schnell es geht instandsetzen - dafür muss aber erst der Wasserpegel der Lenne nach unten gehen. Sobald die Arbeiten starten, soll die sogenannte "Notinstandsetzung" in zwei bis drei Wochen abgeschlossen sein.

Bis dahin (noch) längere Staus

Bis die Arbeiten fertig sind, ist die A-45-Umleitung über Altena nicht befahrbar. Es gibt zwar eine "Umleitung der Umleitung". Die ist allerdings so lang, dass sich der Weg nicht mehr lohnt. Der gesamte Umleitungsverkehr führt jetzt also durch Lüdenscheid. Hier wird es noch einmal voller als ohnehin schon. Und auch auf der B54 im Hagener Süden könnte sich die Situation weiter verschärfen.