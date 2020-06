Büchereien öffnen

In Haspe geht es schon am Montag wieder los, in Hohenlimburg am Dienstag. Natürlich gelten in beiden Büchereien die Corona-Regeln - man muß einen Mundschutz tragen und Abstand halten. Den Einlaß regelt ein Sicherheitsdienst. In Haspe dürfen im Viertelstundentakt jeweils vier Personen reinkommen. In Hohenlimburg dürfen sich acht Personen gleichzeitig drinnen aufhalten. Deswegen kann es zu Wartezeiten kommen. Wer seine Bücher noch ein bißchen länger behalten möchte, kann das auch tun: Die Rückgabefrist, die ursprünglich bis 14. März ging, ist verlängert bis 30. Juni.