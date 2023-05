Bürgerbefragung zu belgischen Atomreaktoren

Bürgerinnen und Bürger aus Nordrhein-Westfalen können noch bis Ende nächster Woche (20.05.) ihre Meinung dazu abgeben. Darauf weist die Stadt Hagen hin. Das funktioniert über ein Webformular. Die beiden Reaktoren Tihange 3 und Doel 4 sollen nach einer Umweltverträglichkeitsprüfung ab Ende 2026 wieder ans Netz gehen - die geltende Laufzeit bis 20245 soll um zehn Jahre verlängert werden. Tihange ist nur 60 Kilometer von der nordrhein-westfälischen Grenze entfernt.

Weitere Infos

Detaillierte Informationen zum Umweltverträglichkeitsbericht in deutscher Sprache und eine nichttechnische Zusammenfassung finden Interessierte unter https://economie.fgov.be/de/themen/energie/oeffentliche-konsultation-zur. Bis Samstag, 20. Mai, können Bürgerinnen und Bürger auf dieser Internetseite ihre Stellungnahmen zur Laufzeitverlängerung über ein Webformular abgeben. Die zuständige belgische Behörde gibt der deutschen Öffentlichkeit jedoch bis einschließlich Dienstag, 20. Juni, die Gelegenheit, schriftliche Stellungnahmen einzusenden. Bürgerinnen und Bürger, die sich mit einer Stellungnahme an dem Verfahren beteiligen möchten, können diese per E-Mail an nuclear@economie.fgov.be oder in Schriftform an die zuständige belgische Behörde unter der Adresse FÖD Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie, Öffentliche Konsultation Doel 4 und Tihange 3, Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles, Belgium richten.