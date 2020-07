Bürgermeister für den Frieden

In Hagen haben sich Demonstranten gestern gegen den Ausbau von Atomwaffen ausgesprochen. Insgesamt 350 Städte weltweit haben sich am Netzwerk der "Bürgermeister für den Frieden" beteiligt. Am Rathaus wurde zuerst die grüne Flagge mit weißer Friedenstaube gehisst. Anschließend gab es eine Mahnwache durch die Innenstadt, um ein Zeichen gegen Atomwaffen zu setzen.

© Radio Hagen