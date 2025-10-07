Bürgermeisterin verletzt: Update & Reaktionen

Diese furchtbare Tat hat mich tief erschüttert. In diesem Augenblick sind wir alle in Gedanken bei Iris Stalzer. Ich wünsche ihr von Herzen eine rasche und vollständige Genesung. Sein Nachfolger Dennis Rehbein sprach von einer "schrecklichen Tat".

UPDATE DER POLIZEI ZUR MESSERATTACKE IN HERDECKE +++

Wie bereits berichtet, wurde die 57-jährige neu gewählte Bürgermeisterin der Stadt Herdecke in der Mittagszeit lebensgefährlich verletzt an der eigenen Wohnanschrift vorgefunden.





Die 57-jährige befindet sich weiterhin in Lebensgefahr. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse gibt es keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat. Es wird ein familiärer Hintergrund angenommen. Der Tatort befindet sich im Hause der Politikerin. Es werden umfangreich Spuren gesichert. Die minderjährigen Kinder der Herdeckerin befinden sich im Rahmen der Klärung des weiteren Sachverhaltes nach wie vor bei der Polizei.

Großer Polizeieinsatz

Herdecke (dpa) - Die SPD-Politikerin Iris Stalzer ist erst vor Kurzem zur neuen Bürgermeisterin von Herdecke gewählt worden. Jetzt wird sie schwer verletzt zu Hause gefunden. Ein Überblick: Was wir wissen Die Tat: Die Kommunalpolitikerin Iris Stalzer erlitt laut Sicherheitskreisen mehrere Messerstiche. Sie wurde lebensgefährlich verletzt. Das Opfer: Die 57-Jährige trat bei der Kommunalwahl in Herdecke als Bürgermeister-Kandidatin für die SPD an. Bei der Stichwahl am 28. September wurde sie knapp mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin gewählt. Laut ihrer Homepage ist die Rechtsanwältin verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Teenageralter. Der Tatort: Stalzer wurde verletzt in ihrer Wohnung in Herdecke gefunden. Auf der Straße läuft ein größerer Polizeieinsatz. Die 22.500-Einwohner-Stadt liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis im Ruhrgebiet. Was wir nicht wissen Täter: Ob es ein oder mehrere Täter waren und in welcher Beziehung sie zu Stalzer stehen, ist unbekannt. Motiv: Ob die Tat in Zusammenhang mit Stalzers Wahl zur Bürgermeisterin oder ihren politischen Positionen steht, ist derzeit unklar.

