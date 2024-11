Bürgerspaziergang im Bahnhofsviertel

Spaziert wurde durch die Straße "Am Hauptbahnhof" über den Park & Rail Parkplatz, an der Altenhagener Brücke vorbei bis zu Luthers Waschsalon in der Körnerstraße. Hier hatten die Teilnehmenden dann noch die Möglichkeit bei warmen Getränken die Diskussion zu vertiefen und ihre Eindrücke und Sorgen zu äußern. Was die Teilnehmenden und die Stadt zu sagen hatten, hört ihr im Beitrag.

© Radio Hagen

Der "Bürgerspaziergang" wird noch drei Mal dieses Jahr angeboten. Die Termine sind Dienstag, der 3. Dezember, Mittwoch, der 11. Dezember, sowie Donnerstag, der 19. Dezember. Start ist jeweils um 17 Uhr. Da es nur begrenzte Plätze gibt, wird um eine Anmeldung per Telefon ( 02331/207-3489 ) oder per E-Mail an frederik.kowalski@stadt-hagen.de gebeten.