Fake-Polizeikontrolle an der Bahnhofshinterfahrung

VW Passat mit Blaulicht

Der 22-jährige Hagener wollte gegen 17 Uhr in Richtung Philippshöhe abbiegen. Plötzlich setzte sich ein VW mit Blaulicht vor ihn und hielt ihn an. Zwei Männer gaben sich als zivile Polizisten aus und kontrollierten den Wagen des jungen Mannes. Sie führten unter anderem eine Dezibel-Messung am Auspuff durch. Einer der Männer verwickelte den jungen Fahrer währenddessen in ein Gespräch.

Auspuff zu laut?!

Die Fake-Polizisten sagten nach der vermeintlichen Messung, dass der Auspuff des Wagens deutlich zu laut sei und der Hagener eine Strafe zahlen müsse. Als der 22-jährige sagte, dass er kein Geld habe, fuhren die falschen Polizisten in Richtung Eckesey davon. Wenig später der Hagener fest, dass ihm Bargeld und eine EC Karte gestohlen wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hier gibt es eine Beschreibung der falschen Polizisten und weitere Infos zum Vorfall.