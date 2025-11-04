Navigation

Bundesregierung will drei Milliarden mehr für Ukraine geben

Veröffentlicht: Dienstag, 04.11.2025 17:39

Kein europäisches Land gibt der Ukraine mehr Geld als Deutschland. Jetzt soll kurz vor Haushaltsbeschluss noch etwas dazukommen.

Flugabwehrsystem vom Typ Patriot der Bundeswehr
© Axel Heimken/dpa

Waffen

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will die finanzielle Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine um drei Milliarden Euro aufstocken. Das Geld solle für Artillerie, Drohnen, gepanzerte Fahrzeuge, aber auch für die Wiederbeschaffung zweier Patriot-Systeme genutzt werden, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums. Zuvor hatte das «Handelsblatt» berichtet. 

«Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine und ist der größte Unterstützer der Ukraine in Europa», hieß es im Ministerium. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) werde in Abstimmung mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine entsprechende Vorlage ins parlamentarische Verfahren einbringen. 

Darüber berät dann am kommenden Donnerstag in der sogenannten Bereinigungssitzung der Haushaltsausschuss des Bundestags. Der Haushalt für 2026 soll Ende des Monats im Parlament beschlossen werden. Bisher sieht er 8,5 Milliarden Euro für die Ukraine vor.

© dpa-infocom, dpa:251104-930-249887/1

Weitere Meldungen

Militärgeheimdienst berichtet von Operation in Pokrowsk

Politik Dem ukrainischen Militärgeheimdienst ist es gelungen, eine Spezialeinheit in die umkämpfte Stadt Pokrowsk zu bringen. Zwar behauptete Russland, die Einheit zerstört zu haben.

Ukraine-Krieg - Pokrowsk

Weltstrafgericht ermittelt nach Gräueltaten in Al-Faschir

Politik Im Machtkampf rivalisierender Gruppen hat die Miliz RSF jüngst die Stadt Al-Faschir eingenommen. Es gibt Berichte über Gewaltverbrechen.

Gewalt und Hunger im Sudan

Toter und Verletzte nach russischem Angriff auf Sumy

Politik Die Region Sumy im Nordosten der Ukraine ist besonders oft Ziel russischer Angriffe. Nun beklagen die Behörden einen neuen folgenreichen Schlag.

Ukraine-Krieg - Region Sumy
skyline