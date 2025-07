SPD beschließt Wahlprogramm

Die Hagener SPD startet in die heiße Phase des Kommunalwahlkampfs. Am Wochenende hat die Partei ihr Wahlprogramm einstimmig beschlossen. Die SPD setzt auf Chancengleichheit, gute Bildung und eine Integrationspolitik, die die Menschen in den Mittelpunkt stellt.

