Bundestagswahl 2025: Wahlprogramme - was die Parteien wollen

59,2 Millionen Menschen sind dazu berechtigt, am 23. Februar 2025 einen neuen Bundestag zu wählen. Bei uns in NRW sind es 12,6 Millionen Wahlberechtigte. Die Parteien werben mit Wahlversprechen um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Doch: Welche Ziele haben die Parteien genau? Welche Probleme wollen sie wie lösen? Wir haben für euch einen Überblick zusammengestellt.

Dabei haben wir die Parteien berücksichtigt, die bereits im Bundestag vertreten sind. Die Reihenfolge der Parteien folgt der Mandatsstärke im aktuellen Bundestag.

Wirtschaft und Konjunktur

Die SPD will einen Deutschlandfonds einrichten. Daraus sollen die Kosten für Strom- und Wärmenetze, genauso wie Ladesäulen und Wohnungen gefördert werden.

Das BSW will vor allem dafür sorgen, dass die Energiepreise sinken. Es sollten beispielsweise der CO2-Preis abgeschafft werden. Außerdem sollten Subventionen für erneuerbare Energien gestrichen und mehr fossile Energie importiert werden. Es sollte das "Kriterium des niedrigsten Preises" gelten.

Die SPD mit Spitzenkandidat Olaf Scholz vor der Bundestagswahl 2025 im Februar. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler Die SPD mit Spitzenkandidat Olaf Scholz vor der Bundestagswahl 2025 im Februar. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Steuern und Schuldenbremse

Die SPD will deutliche Entlastungen erreichen - für 95 Prozent aller Steuerzahler. Der Solidaritätszuschlag soll für Reicheren erhalten bleiben. Die Sozialdemokraten stellen eine niedrigere Mehrwertsteuer für Lebensmittel in Aussicht. Dafür sollen Menschen mit hohen Vermögen stärker zu Kasse gebeten werden. Bei der Schuldenbremse will die SPD Ausnahmen für Investitionen einführen.

Das BSW will unter anderem Menschen mit hohen Vermögen stärker besteuern. Für die Schuldenbremse soll es Ausnahmen geben dürfen.

Friedrich Merz und Markus Söder bei der Vorstellung des gemeinsamen Wahlprogramms für die Bundestagswahl 2025 nach der Sitzung der Vorstände von CDU und CSU © picture alliance/dpa | Michael Kappeler Friedrich Merz und Markus Söder bei der Vorstellung des gemeinsamen Wahlprogramms für die Bundestagswahl 2025 nach der Sitzung der Vorstände von CDU und CSU © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Ukraine und Russland

Die SPD will Waffenlieferungen an die Ukraine mit "Besonnenheit und Augenmaß" und so lange "wie nötig" fortsetzen. Die Lieferung der von der Ukraine angeforderten Taurus-Marschflugkörper lehnt sie aber ab.

Das BSW fordert ein Ende der militärischen Unterstützung für die Ukraine. Außerdem verlangt sie die Streichung der Gelder aus dem Bundeshaushalt für Waffen und - wie es heißt - "ehrliche Bemühungen" um einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Ähnlich wie das BSW fordert auch die AfD das Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland und die Rückkehr zu russischen Gasimporten.

Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Kanzlerkandidat von Bündnis 90/Die Grünen, stellt den Entwurf des Wahlprogramms der Grünen zur Bundestagswahl 2025 vor. © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Kanzlerkandidat von Bündnis 90/Die Grünen, stellt den Entwurf des Wahlprogramms der Grünen zur Bundestagswahl 2025 vor. © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Bundeswehr und Verteidigung

Die SPD lehnt eine Rückkehr zur Wehrpflicht ab. Sie will aber einen neuen und flexiblen Wehrdienst, die vor allem auf Freiwilligkeit beruht.

Das BSW ist ebenfalls strikt gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen der USA in Deutschland.

Christian Lindner ist auch im Jahr 2025 zur vorgezogenen Bundestagswahl der Spitzenkandidat der FDP. © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld Christian Lindner ist auch im Jahr 2025 zur vorgezogenen Bundestagswahl der Spitzenkandidat der FDP. © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Soziales und Mindestlohn

Die SPD setzt sich für einen Mindestlohn von 15 Euro ein.

Die Linke will das Bürgergeld zu einer sanktionsfreien Mindestsicherung machen. Sie soll beispielsweise 1.400 Euro für Alleinstehende inklusive Miete und Nebenkosten hoch sein.

Alice Weidel ist die Spitzenkandidatin der Alternative für Deutschland für die vorgezogenen Bundestagswahl in 2025 © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld Alice Weidel ist die Spitzenkandidatin der Alternative für Deutschland für die vorgezogenen Bundestagswahl in 2025 © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Rente

Die SPD will das Rentenniveau bei 48 Prozent halten. Das Rentenalter von 67 soll beibehalten werden.

Die Linke fordert bessere Leistungen der gesetzlichen Rente - auch um den Preis höherer Beiträge. Sie will alle einzahlen lassen - also auch Beamte, Abgeordnete und Amtsträger. Die Forderungen des BSW zur Rente sind mit denen der Linken nahezu identisch.

Die Linke mit den Spitzenkandidaten Heidi Reichinnek und Jan van Aken für die Bundestagswahl 2025. © picture alliance/dpa | Carsten Koall Die Linke mit den Spitzenkandidaten Heidi Reichinnek und Jan van Aken für die Bundestagswahl 2025. © picture alliance/dpa | Carsten Koall

Migration

Die SPD setzt sich für eine schnelle und konsequente Abschiebung ein. Sie bevorzugt aber die freiwillige Rückkehr von Menschen ohne Bleiberecht.

Die Linke steht zum Recht auf Asyl und lehnt es ab, Menschen gegeneinander aufzuhetzen und Geflüchtete zu "Sündenböcken" zu machen, um - wie es heißt - von sozialen Problemen abzulenken. Das BSW verfolgt eine ähnliche Linie wie die Union: Wer aus einem sicheren Drittstaat einreise, habe kein Recht auf Aufenthalt und Leistungen, heißt es von Parteigründerin Sahra Wagenknecht.

Sahra Wagenknecht - die Bundesvorsitzende vom Bündnis Sahra Wagenknecht (r, BSW), und Amira Mohamed-Ali, Co-Vorsitzende © picture alliance/dpa | Fabian Sommer Sahra Wagenknecht - die Bundesvorsitzende vom Bündnis Sahra Wagenknecht (r, BSW), und Amira Mohamed-Ali, Co-Vorsitzende © picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Autor: José Narciandi

Hinweis: Alice Weidel und die Alternative für Deutschland haben auf die Einladung zu einem Interview bisher nicht reagiert.





