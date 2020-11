Bundeswehr im Corona-Einsatz

Bisher sind zehn Leute von der Bundeswehr in Hagen im Einsatz, nun kommen noch in dieser Woche weitere zehn dazu. Das Landeskommando NRW hat außerdem entschieden, dass der Einsatz in Hagen bis Anfang Dezember verlängert wird. Der Krisenstab der Stadt Hagen hatte darum gebeten.

Mit der neuen Unterstützung durch die Soldaten arbeiten nun über 70 Mitarbeiter sieben Tage die Woche oftmals bis in die späten Abendstunden an der Ermittlung, Verständigung und Betreuung von Coronainfizierten und deren Kontaktpersonen.