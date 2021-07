Bunkermuseum öffnet wieder

Das Bunkermuseum in der Bergstraße kann nach der Hochwasserkatastrophe wieder öffnen. Die meisten Ausstellungsstücke konnten von den Helfern gerettet werden. Ein paar Stücke tragen jetzt Spuren des Hochwassers an sich. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 12 bis 19 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

© Bunkermuseum Hagen, Michaela Beiderbeck