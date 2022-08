Bus rollt einfach los

Ein Linienbus hat sich heute 8Samstag) Morgen in Hagen selbstständig gemacht. Ein Fahrgast sprang aus dem rollenden Bus heraus und verletzte sich dabei. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei meldete die Busfahrerin gegen 10 Uhr über Funk technische Probleme am Linienbus der Hagener Straßenbahn – an einer Haltestelle auf der Haldener Straße stieg die Fahrerin aus und überprüfte den Bus von außen.









© Alex Talash