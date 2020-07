Busfahrer bespuckt

Auf die Ermahnungen reagierte er nicht, stattdessen hat er den Fahrer angespuckt und dann den Bus verlassen. Der Fahrer rief daraufhin die Polizei, die konnte den Jugendlichen auf der Boeler Straße erwischen, er bekommt nun eine Anzeige.

Die Maskenpflicht gilt in NRW noch mindestens bis zu 11. August, dann wird neu entschieden. Mund-Nasen-Bedeckungen sind demnach ein Muss in allen Handels-, Kultur- und Freizeit-Einrichtungen mit Publikums- und Kundenverkehr sowie im Personenverkehr, aber auch in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens muss der Schutz getragen werden.