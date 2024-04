Let's Europe

Die Kampagne soll Menschen im Vorfeld der Europawahl für das Thema sensibilisieren, die Vorteile Europas aufzeigen und Nichtwähler dazu bewegen, ihren Stimmzettel am 9. Juni in die Wahlurne zu stecken. Hierfür eignet sich die Werbefläche auf Bussen perfekt. Sie sind tagtäglich im gesamten Stadtgebiet unterwegs und jeder, der von A nach B kommen möchte, nimmt am Straßenverkehr teil.

Oberbürgermeister Erik Schulz weiß, warum die Kampagne und auch die Europawahl wichtig ist: