Busfahrer durch Böller verletzt

Größere Ausschreitungen wie letztes Jahr an Halloween gab es nicht. Insgesamt kontrollierte die Polizei 130 Personen. 60 Platzverweise wurden verteilt. Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Polizei vor allem wegen Böllerwürfen im Einsatz

In der Innenstadt wurde an verschiedenen Stellen Pyrotechnik abgefackelt. Ein Böller flog in die Nähe der Polizisten. Der Werfer konnte gestellt werden. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Auch in Altenhagen wurden Böller geworfen. Hier gelang den Tätern die Flucht.

Null-Toleranz-Strategie

Schon vor Halloween hatte die Polizei einen großen Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt, Altenhagen und Wehringhausen angekündigt. Im Nachtdienst waren mehr Polizisten eingeteilt, als normalerweise. Auf der Straße galt eine Null-Toleranz-Strategie. Die Polizei wollte schon bei Kleinigkeiten einschreiten - zum Beispiel, wenn gegen Busfahrer gepöbelt oder gegen Busse getreten wird.

Halloween 2022 randalierten Jugendliche in der Innenstadt

Letztes Jahr hatten vier bis fünf Jugendliche in der Innenstadt randaliert. Sie rammten Einkaufswagen gegen Busse, legten Feuer und bewarfen Polizeifahrzeuge mit Eiern und Böllern. Knapp 250 Schaulustige sahen bei den Ausschreitungen zu.