Busstreiks

Nach dem Notfahrplan würden die Einsatzwagen für den Schülerverkehr am Streiktag entfallen. Alle Infos dazu haben wir auf unserer Homepage im Nachrichtenbereich. Aktuelle Updates liefert auch die Seite der Hagener Straßenbahn AG. Die KundenCenter am Hauptbahnhof und in der Körnerstraße bleiben voraussichtlich am Streiktag geöffnet. Per Telefon könnte es schwierig werden, da mit einem erhöhten Anfrageaufkommen zu rechnen ist.

Warnstreik: Busse fahren nach Notfahrplan





Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen im Öffentlichen Personennahverkehr sind Warnstreiks angekündigt, von denen voraussichtlich auch die Hagener Straßenbahn AG (HST) am Donnerstag, den 29. Februar und Freitag, den 01. März 2024, ganztägig stark betroffen sein wird.





Aktuelle Hinweise zum Busverkehr gibt es am Streiktag unter anderem im Internet unter www.hst-hagen.de.





Sofern die Hagener Straßenbahn bestreikt wird, versucht das Unternehmen am Streiktag einen Notfahrplan aufrechtzuerhalten, sodass zwischen 5 Uhr und 21:30 Uhr zumindest einige ausgewählte Linien in einem ausgedünnten Takt auf den Hauptstrecken fahren werden.





Die Streckenverläufe und Takte in der Übersicht:

• Linie 510 Hagen Hbf – Sterbecke: alle 60 Minuten

• Linie 512 Breckerfeld – Selbecke – Bathey: alle 30 Minuten (Breckerfeld: alle 60 Minuten) • Linie 513 Hohenlimburg Bf – Hagen Hbf: alle 60 Minuten

• Linie 517 Haspe – Kuhlerkamp – Hohenlimburg Bf: alle 30 Minuten (Haspe: alle 60 Minuten)

• Linie 518 Herdecke Schanze – Hohenlimburg Bf: alle 60 Minuten

• Linie 521 Westerbauer Bf – Halden – Berchum: alle 30 Minuten (Berchum: alle 60 Minuten)

• Linie 527 Ischeland – Hbf – Emst – FernUni – Loxbaum: alle 60 Minuten

• Linie 525 NUR Abschnitt Hagen Hbf – Boele Markt: alle 60 Minuten

• Linie 534 Boele Markt – Loxbaum – Hohenlimburg Bahnhof: alle 60 Minuten

• Linie 538 Obernahmer – Herdecke: alle 60 Minuten

• Linie 539 Reh - Elsey - Hohenlimburg Bf - Regenbogenschule – Wiblingwerde: alle 2 Stunden (Wiblingwerde alle 4 Stunden)

• Linie 541 Wetter/Vossacker – Bissingheim: alle 30 Minuten

• Linie 542 Kabel – Westerbauer – Gevelsberg: alle 30 Minuten (Gevelsberg: alle 60 Minuten)

• Linie 543 NUR Westerbauer Schleife – Lennetal Profilstr.: alle 60 Minuten





Alle übrigen Linien der HST, auch die CE- und NE-Linien, fahren nicht.





Hinweise zum Schülerverkehr





Nach dem Notfahrplan würden die Einsatzwagen für den Schülerverkehr am Streiktag entfallen. Grundsätzlich kann es durch das erhöhte Verkehrsaufkommen auf den Straßen zu Verspätungen oder auch Ausfällen im Busverkehr kommen.





Die HST empfiehlt, auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten oder, wenn möglich, alternativ auf die Züge im Stadtgebiet auszuweichen.





Ein Hinweis für Ticket-Abonnent*innen:





An Streiktagen greift nicht die Mobilitätsgarantie für die Besitzer*innen eines Abo-Tickets. Hinweise zu anderen Verkehrsunternehmen im Hagener Stadtgebiet Zu den Linien der Verkehrsunternehmen VER, MVG und BVR liegen uns derzeit keine Informationen vor.





Dies betrifft auf Hagener Stadtgebiet die Linien 1, 9, 84, 511, 523, 529, 553, 555, 591 und 594. Informationen hierzu gibt es auf der Homepage der jeweiligen Verkehrsunternehmen.





Erreichbarkeit der KundenCenter





Die KundenCenter am Hauptbahnhof und in der Körnerstraße bleiben voraussichtlich am Streiktag geöffnet. Die HST weist darauf hin, dass es zu Einschränkungen in der telefonischen Erreichbarkeit kommen könnte, da mit einem erhöhten Anfrageaufkommen per Telefon zu rechnen ist. Telefonische Infos zum Fahrplan gibt es auch über die kostenlose Schlaue Nummer für Bus und Bahn 0800 6 / 50 40 30.





Eine Übersicht des Notfahrplans sowie aktuelle Hinweise zum Busverkehr gibt es am Streiktag im Internet unter www.hst-hagen.de.





Der Notfahrplan wird vsl. ab Montag, den 26. Februar, im Laufe des Vormittags auch in der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) abrufbar sein.