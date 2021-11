Celona in Hagen darf öffnen

Das Celona hat kurzfristig das OK bekommen – und dann sofort wieder geöffnet. In der L'Osteria war vorhin eine letzte Begehung. Ob sie ebenso kurzfristig öffnen kann oder nicht, ist im Moment nicht nicht klar. Das hängt schlicht vom Ergebnis der Begehung ab. Jedenfalls bereiten die Betreiber die Geschäftsräume vor, um öffnen zu können, falls sie es dürfen. Weitere Öffnungen stehen nach Aussage der Volme Galerie erst einmal nicht an.