Chaos droht: Erster großer NRW-Flughafen kündigt lange Schlangen an

Da steigt die Vorfreude auf den Sommerurlaub doch gleich ins Unermessliche: Nachdem an den NRW-Flughäfen in den letzten Wochen lange Schlangen an den Sicherheitskontrollen fast Standard waren, drohen jetzt auch noch riesige Probleme bei der Gepäckausgabe. Darauf hat jetzt nochmal der Flughafen Düsseldorf hingewiesen. Wer in diesem Sommer ab Düsseldorf oder auch Köln/Bonn abhebt, muss zunächst mal mit langen Wartezeiten bei den Handgepäck-Sicherheitskontrollen rechnen und möglichst viele Stunden früher anreisen, um dann noch irgendwie den Flieger zu erwischen

Studenten reichen Wasserflaschen für wartende Personen

Bei der Rückkehr droht aller Voraussicht nach nun auch Chaos. In letzter Konsequenz hat das alle immer irgendwie mit Corona zu tun. Die Firmen, die am Flughafen für die Gepäckausgabe zuständig sind, haben in Coronazeiten mangels Beschäftigung viel Personal abgebaut und finden nun kein neues Personal. Ähnlich wie die Sicherheitsdienste, die die Handgepäckkontrollen organisieren oder der Gastronomie in Nordrhein-Westfalen. Tatsächlich sollen Studenten parat stehen, die zumindest Wasserflaschen ausgeben können, falls es zu mehrstündigen Wartezeiten kommt. Die Urlaubserholung ist in einem solchen Fall natürlich dann schon teilweise dahin.

Düsseldorfer Flughafen-Verwaltung entschuldigt sich

Die Flughafen-Verwaltung des Airport Düsseldorf hat sich im Vorfeld schon entschuldigt und das Schlimme ist: Sie kann eigentlich gar nichts dafür. Für die Sicherheitskontrollen nach dem Check-In sind die Bundespolizei und die von ihr beauftragten Sicherheitsdienste verantwortlich, für die Gepäckausgabe gibt es ebenfalls Dienstleister. Der Flughafen kann immer nur Löcher stopfen. Die unrühmliche Folge: es hagelt schlechte Bewertungen im Internet.

Autor: Marc Pesch