Strand, blaues Meer und pure Entspannung: Das erwartet man eigentlich, bekommt aber erstmal ausgefallene Flüge, verloren gegangenes Gepäck oder lange Wartezeiten. An Flughäfen in Nordrhein-Westfalen gab es in der Vergangenheit ein regelrechtes Wartechaos. Das soll nun anders werden, zum Beispiel am größten Flughafen des Bundeslandes in Düsseldorf: 30 Einzelmaßnahmen, die mehrere Millionen Euro kosten sollen, wurden erhoben. Es wird "Off Block"-Programm genannt.

Das kostenlose Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle

Die vielleicht interessanteste Neuerung haben sich die Verantwortlichen beim Nachbarn am Flughafen Köln-Bonn abgeschaut. Es soll zu Beginn der Osterferien nun möglich sein, online kostenlos ein Zeitfenster für die eigene Sicherheitskontrolle zu buchen. Vor Abflug sollen Reisende online auf der Website des Flughafens Düsseldorf ein festes Zeitfenster für die eigene Sicherheitskontrolle reservieren können.

Seit Dezember 2022 ist dies schon eine bewährte Maßnahme am Köln-Bonner Flughafen, wie Lukas Weinberger erklärt: "Der Service-Gateway ist am Köln-Bonn-Airport bereits Anfang Dezember eingeführt worden. Seither läuft er erfolgreich. Auch mit Blick auf die Osterferien wird es für unsere Fluggäste natürlich möglich sein, Slots für die Sicherheitskontrolle über den Service zu buchen", sagt der Pressesprecher. Dieses System soll dann auch Anfang April für den Düsseldorfer Flugverkehr stehen.

Weitere Maßnahmen

Dass damit alle Warteschlangen sich in Luft auflösen, ist natürlich nicht gegeben. Weshalb in Düsseldorf noch folgende Maßnahmen eingeführt wurden:

Neue Priority Lane

Mehr Personal an den jeweiligen Sicherheitskontrollen

Verstärkung an den Fluggastkontrollen durch den Flughafen.

Änderungen bei der Gepäckabgabe

Hier haben sich die Verantwortlichen auch auf Änderungen und Verbesserungen geeinigt. Folgendes ist vorgesehen:

Self Bag Drop-Schalter: zeitsparende Gepäckaufgabe: Für größeren Passagierkomfort soll bis zum Beginn der Sommerferien eine vollautomatisierte, bequeme und zeitsparende Gepäckaufgabe ermöglicht werden.

zeitsparende Gepäckaufgabe: Für größeren Passagierkomfort soll bis zum Beginn der Sommerferien eine vollautomatisierte, bequeme und zeitsparende Gepäckaufgabe ermöglicht werden. Früh-Check-in ab 3 Uhr: Für Condor- und Eurowings-Flüge soll es - bei einer Abflugzeit bis 7 Uhr - eine neue Früh-Check-In-Zeit geben, nämlich 3 Uhr (dieses Angebot bestand in Teilen schon im Jahr 2022).

Für Condor- und Eurowings-Flüge soll es - bei einer Abflugzeit bis 7 Uhr - eine neue Früh-Check-In-Zeit geben, nämlich 3 Uhr (dieses Angebot bestand in Teilen schon im Jahr 2022). Late-Night-Check-In: Darüber hinaus wird bei Flügen der Lufthansa, Eurowings und Condor, die bis 8 Uhr morgens starten, den Fluggästen ein Late Night Check-in am Vorabend angeboten (dieses Angebot bestand in Teilen schon im Jahr 2022).

Darüber hinaus wird bei Flügen der Lufthansa, Eurowings und Condor, die bis 8 Uhr morgens starten, den Fluggästen ein Late Night Check-in am Vorabend angeboten (dieses Angebot bestand in Teilen schon im Jahr 2022). Einführung einer Task Force: Mit einer Task Force soll zu Spitzenzeiten die Verzögerung bei Flugzeug- und Gepäckabfertigung entschärft werden. Bei Bedarf sollen Mitarbeiter des Flughafens beispielsweise bei der Bedienung von Fluggastbrücken oder bei der Ausladung von Gepäckstücken aushelfen.

Das sagt der Flughafen Düsseldorf

Der Flughafen Düsseldorf hofft, den Ansturm an Reisenden - vor allem in den Ferienzeiten - damit wieder gerecht zu werden - trotz möglicher Gefahren, wie zum Beispiel einem Warnstreik des Bodenpersonals: "Die Situation in den Spitzenzeiten im letzten Jahr darf sich nicht wiederholen. Mit dem Off-Block-Programm ergreifen wir gemeinsam mit Partnern die Initiative, um spürbare Verbesserungen und Stabilität an neuralgischen Punkten zu erzielen - bei der Sicherheitskontrolle, der Gepäckabfertigung und bei der Sauberkeit im Terminal", sagt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Autoren: Sascha Fassbender & Joachim Schultheis