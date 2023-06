Charity Party für SMA Kids

Es geht um Hilfe für lebensbedrohlich erkrankte Kinder. Die leiden an SMA Typ 1 - nur ein knapp zwei Millionen Euro teures Medikament kann sie retten. Die Hagener Fotografin Beba Ilic engagiert sich schon länger. Freitag lädt sie zu einer Charity Party in ihren Popup Store in der Volmegalerie.