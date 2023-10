Christoph Daum über seine Krebserkrankung

Im vergangenen Jahr ist eine neue Herausforderung für Christoph Daum dazugekommen: Lungenkrebs. Die Dokumentation "Daum - Triumphe & Skandale" (ab 27. Oktober bei Sky) wird auch darüber tiefere Einblicke zeigen:

"Früher hatte ich den Gegner irgendwo auf dem Platz - jetzt ist der Gegner in meinem Körper." (Christoph Daum)

Im Augenblick seien alle Rückmeldungen der Ärzte positiv und stimmen ihn zuversichtlich. Außerdem sieht Daum seine Rolle auch darin, anderen Menschen, die an Krebs erkrankt sind, Mut zu machen. Er will ihnen zeigen, dass keiner mit seiner Krankheit alleine sei und jeder, der Unterstützung brauche, auch welche bekomme.

Christoph Daum hat sich für die Doku mit seinem Rivalen Uli Hoeneß getroffen

Außerdem zeigt Sky das Zusammentreffen von Daum und seinem Widersacher Uli Hoeneß. Hoeneß ist langjähriger Spieler, Manager und Ehrenpräsident des FC Bayern Münchens und immer für den ein oder anderen Spruch gut.

"Hier sind zwei Personen, die sich in der Öffentlichkeit immer bekämpft haben, die mehr als nur Rivalen waren [...] die sich wieder zusammensetzen, respektvoll miteinander und miteinander statt übereinander sprechen." (Christoph Daum)

Daum will zeigen, dass es sich lohnt, Brücken zu bauen. Das sei ein ganz wichtiges Signal, gerade in der heutigen Zeit, in der die Krisen Normalzustand geworden seien.

Christoph Daums aufwühlendes Leben wird von Sky in einer Dokumentation zusammengefasst. Die deutsche Trainerlegende gibt Einblicke in sein privates Leben.

Unser Interview mit Christoph Daum

Wer mehr über Christoph Daum, sein Leben und das, was er noch mit vorhat, erfahren möchte: das gesamte Interview mit dem 70-Jährigen des deutschen Fußballs ist hier abrufbar.