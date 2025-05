Clown Kunt A Bunt sammelt Spenden

Noch dieses Jahr gewann Aytac Isik, für seine freiwillige soziale Arbeit als Clown "Kunt A bunt" eine Verdienstmedaille von der Stadt Hagen. Bei seiner Aktion "Kunt A Bunt klopft an", gibt er Kindergärten in Hagen die Chance bei einem Gewinnspiel auf seinem Instagram mitzumachen und einen Besuch des Clowns und damit einen unvergesslichen Tag zu gewinnen. Der Gewinner wird jeden Sonntag ausgelost und dadurch das diese Aktion fortlaufend ist, hat jeder eine gute Chance zu gewinnen. Seine Spendenaktion für das Kinderhospiz Sternentreppe, war letztes Jahr schon sehr erfolgreich mit Einnahmen in der Höhe von 2100€. Deshalb laufen auch dieses Jahr wieder kostenlose Auftritte von Clown "Kunt A Bunt" in ganz Hagen, wo er Kindern eine Freude bereitet und gleichzeitig Spenden für kranke Kinder sammelt.

© Radio Hagen

© Radio Hagen

Wer auch ein Teil seiner Freude abbekommen will, kann sich auf seinem Instagram über anstehende Aktionen und Auftritte informieren. Für Aytac Isik ist der richtige weg Freude zu verbreiten und Momente der Entlastung zu bieten.