Come out, Hagen

Der Umgang mit Homosexuellen in der Vergangenheit - die Erfahrungen, die sie heute machen. Beides zeigt die Ausstellung "Come out, Hagen" im Rathaus an der Volme. Es gibt Infos zur Verfolgung in der NS-Zeit. In Interviews kommen aber auch Menschen zu Wort, die heute beispielsweise schwul oder lesbisch leben.