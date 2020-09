Corona aktuell

Ende der Woche gab es drei Corona-Fälle an drei verschiedenen Hagener Schulen. Die Leute aus dem Umfeld sind in Quarantäne und werden heute getestet, danach entscheidet sich, wie es weiter geht. Der Test mit zeitlicher Verzögerung macht Sinn, da sich das Virus in der Regel nicht unmittelbar nach einer Ansteckung nachweisen lässt.

Zum Schutz in den Schulen empfiehlt der Krisenstab der Stadt Hagen, im Unterricht weiter einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.