Corona-Fallzahlen

Die Zahl der Corona-Fälle ist in Hagen wieder leicht angestiegen. Die Zahlen sind von gestern Vormittag. Danach sind 45 Menschen in Hagen aktuell infiziert. Es gibt sechs neue Fälle und drei Leute, die die Infektion aktuell überstanden haben. Insgesamt gelten 454 Menschen in Hagen als geheilt. Wichtig: es gibt keine weiteren Todesfälle.





© Radio Hagen