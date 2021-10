Corona-Impfungen

Alle drei Termine finden jeweils in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr statt. Angeboten werden Erst- und Zweitimpfungen. Den nächsten Impftermin gibt es dann am 7. November auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Der Impfdruck ist seit gestern bundesweit größer geworden. Die kostenlosen Schnelltests wurden in den meisten Fällen gestrichen. In der Gastronomie, bei vielen Veranstaltungen oder auch in verschiedenen Dienstleistungsbereichen gilt aber weiter die 3G-Regel.