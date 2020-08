Corona in Hagen

Eine Klasse der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule ist seit Montag vorsorglich in Quarantäne. In der Schülerschaft ist ein positiver Coronafall aufgetreten. Alle in der Klasse wurden gestern vom Gesundheitsamt getestet. Bis die Testergebnisse vorliegen, gilt Quarantäne. Das Gesundheitsamt entscheidet dann über das weitere Vorgehen.

