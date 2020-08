Corona und Testmöglichkeiten

Kritisch wird es dann, wenn es innerhalb einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt.

Im Moment müssen sich Urlauber aus Risikogebieten direkt am Flughafen oder an der Grenze testen lassen. Vor Ort in Hagen sind die Hausärzte zuständig.

Wer keinen Termin beim Arzt bekommt, sollte sich über die Hotline beim Gesundheitsamt melden. Das vermittelt einen Termin und meldet den Arzt bei der Kassenärztlichen Vereinigung, denn Ärzte seien verpflichtet, zu testen.