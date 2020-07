Corona-Update

Das heißt, Stand heute Vormittag, es gibt 43 aktuelle Corona-Fälle in Hagen. 383 Menschen sind geheilt. Außerdem gibt es 13 Todesfälle. Bei fünf von ihnen ist der Infekt aber nicht die Todesursache.

Zum Schutz vor Corona gilt weiter der Apell in Sachen Abstand und Hygiene. Händewaschen ist weiter wichtig. 1 Meter 50 Platz sollte zwischen den Leuten sein, in Läden und Bussen ist der Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Viele Mitarbeiter in Läden und Geschäften sprechen die Leute direkt an, die ohne Schutz oder Abstand unterwegs sind. Wer Symptome bemerkt, sollte nicht direkt zum Arzt oder ins Krankenhaus, sondern zunächst telefonisch Kontakt aufnehmen.