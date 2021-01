Corona-Update

In Hagen haben mittlerweile 1900 Leute die erste Impfung gegen Corona bekommen. Es sind ältere Menschen in Pflege- und Seniorenheimen und Beschäftigte in den Einrichtungen. Drei Wochen nach der ersten Impfung steht dann die zweite an.

© Gerhard Koch - Plattform Ernährung und Bewegung e. V. (peb)