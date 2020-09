Coronafälle in Hagen

In Hagen geht die Zahl der Coronafälle weiter zurück. Stand heute sind 31 Menschen mit dem Virus infiziert. Seit gestern gab es drei neue Fälle und sechs weitere Leute, die von Corona geheilt sind. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr haben in Hagen 650 Menschen Corona geheilt überstanden, neun sind direkt an den Folgen der Infektion gestorben.





