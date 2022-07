Coronavirus: So viel kostet ein Coronatest in den EU-Nachbarländern

In Deutschland benötigen seit dem 1. Juli viele Menschen, die beispielsweise einen Corona-Schnelltest in einem bestimmten Testzentrum machen möchten, einen triftigen Nachweis, sodass sie nicht die drei Euro Gebühr bezahlen müssen. Doch damit ist man im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch relativ günstig unterwegs. Wie viel in Dänemark, Frankreich, Spanien und Italien für einen Test auf den Tisch gelegt werden muss, haben wir euch hier aufgelistet. Genau so, wie man überhaupt an einen Test kommt.

Frankreich

In Frankreich, wo die Neuinfektionen gerade auch wieder steigen, sind Coronatests noch immer gratis. Es sei denn, man ist nicht vollständig geimpft, denn Ungeimpfte brauchen zumindest ein ärztliches Attest, um die Kosten erstattet zu bekommen. Ansonsten zahlen Sie knapp 44 Euro für den PCR-Test im Labor und rund 20 Euro für den Antigentest in der Apotheke nebenan. Achtung: Diese Preise gelten auch für alle aus dem Ausland, die sich hier zum Beispiel im Urlaub krank fühlen und testen lassen wollen.

Spanien

In Spanien ist ein Coronatest nur noch für Risikogruppen oder bei schweren Symptomen Pflicht. Viele der Spanier testen sich aber weiterhin selbst, wenn sie die Großeltern besuchen oder sich schlapp fühlen. Da die Impfquote in Spanien immer sehr hoch war, gab es nie den gleichen Run auf Teststationen wie in Deutschland und nun, wo es im Alltag eigentlich kaum noch Restriktionen gibt, beugt man eben auf freiwilliger Basis vor. Stäbchen und Teststreifen gibt es in der Apotheke und zwar ausschließlich dort. Den Verkauf von Coronatests in Supermärkten hat das spanische Gesundheitsministerium untersagt.

Italien

Die Italiener greifen ebenfalls wieder zum Stäbchen, denn die Sommerwelle schlägt im Nachbarland voll zu. Gratis gibt es aber nichts mehr, zumindest nicht ohne ein Rezept. Wie man an so ein Rezept kommt? Man sucht sich eine Apotheke und zahlt 15 Euro. Logisch, dass sich die meisten nur mit Symptomen testen, zumal auch nirgendwo mehr ein Nachweis gebraucht wird. Nicht in Discotheken oder auf Konzerten. Für viele ist dies schlichtweg ein Testskandal.

Dänemark

Wer sich in Dänemark, beispielsweise in Kopenhagen testen möchte, hat schlechte Karten. Denn in Dänemark gibt es seit Monaten überhaupt keine Corona-Beschränkungen mehr. In dem Zuge sind auch die riesigen Zelte abgebaut worden, in denen man sich vorher überall per Antigentest mal eben testen lassen konnte. Dass man Schnelltests noch in den Apotheken bekommt, wäre aber eine Möglichkeit. Anders als in Deutschland spielt Corona in Dänemark in diesem Sommer eigentlich keine Rolle mehr.

Autor: Joachim Schultheis (mit dpa)