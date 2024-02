Kombi-Schnelltest für Corona, Grippe und RSV

Der Hals kratzt, der Kopf dröhnt und man fühlt euch schlapp und doch ist der Corona-Test negativ. Was ist es dann? Das kann dann vielleicht ein Kombi-Schnelltest sagen. Die gibt es seit gut einem Jahr, funktionieren mit einem Nasenabstrich und testen auf Influenza (echte Grippe), Corona und RSV in einem. Bei Influenza und bei Corona funktionieren diese Tests vernünftig, wenn man Symptome hat, erklärt Prof. Dr. Ulf Dittmer von der Uni-Klinik Essen. Insofern biete es die Möglichkeit zu sagen: "Okay, ich bin infektiös, ich gehe jetzt nirgendwo hin." Aber auch ohne Test gilt, dass wenn man sich krank fühlt man besser zu Hause bleibt.

Nützlich bei Vorerkrankungen

Der Kombitest kann Klarheit geben, welche Krankheit genau vorliegt. Das ist für Ärzte bei Vorerkrankten und Risikopatienten nützlich, da er zwischen echter Grippe und Corona unterscheidet, bei den Krankheiten die Symptome aber sehr ähnlich sind. Nicht so zuverlässig sind die Tests allerdings bei RS-Viren. Da sollte man dann nicht nur auf den Test gucken.