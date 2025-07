Crowdfunding für Opferfamilie

Bei dem schweren Verkehrsunfall in Dahl sind am Montag drei Erwachsene schwer verletzt worden, ein Kind kam dabei ums Leben. Um der Mutter des 5-jährigen Evan, die selbst schwer verletzt im Krankenhaus liegt, in dieser schweren Zeit zu helfen, haben zwei ihrer Freundinnen eine Spendenaktion bei go-fund-me ins Leben gerufen.