Cuno-Berufskolleg: bald wieder komplett nutzbar

Veröffentlicht: Montag, 03.11.2025 17:32

Die Cunoschule 1 kann ab dem 17. November wahrscheinlich wieder fast kompletten Präsenzuntericht anbieten. Das steht auf der Instagramseite der Berufsschule. Konkret heißt das: ein paar Einschränkungen dürfte es noch geben, aber das Gebäude A wird fast vollständig nutzbar sein.

Im Gebäude B bleiben nur ein paar Räume gesperrt, das Gebäude D ist dann komplett nutzbar.

Im Moment heißt es noch, dass das "mit großer Wahrscheinlichkeit" so sein wird.

Auch in den kommenden zwei Wochen sollten Gebäudeteile sukzessive freigegeben werden, die Schüler werden dabei über das Netz auf dem Laufenden gehalten.

